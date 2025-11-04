Ричмонд
Израиль получил тело еще одного погибшего заложника

Израильские военные в секторе Газа получили еще одно тело заложника, погибшего после похищения боевиками ХАМАС, сообщил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израильские военные в секторе Газа получили еще одно тело заложника, погибшего после похищения боевиками ХАМАС, сообщил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.

10 октября 2025 года, после двух лет вооруженного конфликта, вступила в силу договоренность о прекращении огня, в рамках которой ХАМАС освободило всех живых заложников и постепенно возвращает тела погибших.

