Эксперт оценил испытания «Буревестника» и «Посейдона»

«Крылатая ракета “Буревестник” способна дежурить в воздухе несколько часов, суток, возможно, — мы не знаем всех возможностей данной ядерной маршевой установки (двигателя — ред.) — месяцев. Это создает для противников угрозу необратимого ответного удара (на агрессию — ред.)… Фактически Российская Федерация имеет возможность в случае напряжения обстановки поднять воздух на боевое дежурство группировку данных крылатых ракет, которые будут находиться, к примеру, где-то над Арктикой, на небольшой высоте, барражировать в воздухе в готовности нанести удар по заявленным целям», — сказал Король.