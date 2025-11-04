Эксперт оценил испытания «Буревестника» и «Посейдона»

МИНСК, 4 ноя — РИА Новости. Аналитик Белорусского института стратегических исследований, военный эксперт Игорь Король заявил РИА Новости, что проведенные Россией успешные испытания новейших систем «Буревестник» и «Посейдон» ознаменовали собой начало новой эры в развитии вооружений и стали элементом стратегического сдерживания.
«Испытания, которые были проведены на прошлой неделе Российской Федерацией, новых систем вооружения — крылатой ракеты “Буревестник” и малозаметного подводного ударного аппарата “Посейдон” — фактически ознаменовали, на мой взгляд, новую эру в развитии вооружений», — сказал эксперт.
Он обратил внимание, что в 2018 году, когда президент России Владимир Путин говорил о перспективах создания подобного оружия, многие это воспринимали как нереальные вещи.
«Многие, даже специалисты в области современного вооружения, не видели перспектив создания и возможности создания таких систем», — подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, проведение на прошлой неделе Россией фактически финального испытания этих систем вызвало некоторый шок и трепет у потенциального противника.
«Крылатая ракета “Буревестник” способна дежурить в воздухе несколько часов, суток, возможно, — мы не знаем всех возможностей данной ядерной маршевой установки (двигателя — ред.) — месяцев. Это создает для противников угрозу необратимого ответного удара (на агрессию — ред.)… Фактически Российская Федерация имеет возможность в случае напряжения обстановки поднять воздух на боевое дежурство группировку данных крылатых ракет, которые будут находиться, к примеру, где-то над Арктикой, на небольшой высоте, барражировать в воздухе в готовности нанести удар по заявленным целям», — сказал Король.
Говоря о подводном аппарате «Посейдон», эксперт обратил внимание, что он также способен совершать длительные перемещения под водой.
«И если система слежения за пусками баллистических ракет позволяет засекать их даже в момент пуска, то засечь пуск этой ракеты под водой фактически невозможно. То есть противник лишен возможности даже обнаружить пуск такой ракеты», — подчеркнул Король.
Эксперт подчеркнул, что демонстративное проведение испытаний, открытое, «практически в прямом эфире», заявление об их успехе, о характеристиках нового вооружения — это и элемент стратегического сдерживания.
«Сразу отпадает желание у кого-то бряцать оружием, угрожать России, разговаривать с Россией с позиции силы… Никому не позволено разговаривать с Россией и с Союзным государством с позиции силы», — сказал Король.
Он подчеркнул, что, имея на вооружении такие системы, как «Буревестник» и «Посейдон», Россия и белорусско-российское Союзное государство имеет на руках такие аргументы, которые позволяют вести свою независимую политику.
Путин во вторник наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника», назвав врученные госнаграды заслуженными.
Ранее Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата «Посейдон», сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников «Посейдон» Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.