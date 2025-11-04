В США заявили о модернизации ядерных сил РФ, КНР и КНДР

Кандидат на ключевой пост в Министерстве обороны Соединенных Штатов заявил о значительном усилении ядерного потенциала трёх стран, которое представляет растущую угрозу для США и их союзников. С соответствующей оценкой выступил Роберт Кадлек, чья кандидатура на должность помощника министра обороны по вопросам ядерного сдерживания и защиты была вынесена на слушания в Сенате США.
Кадлек сообщил законодателям, что Россия, Китай и КНДР осуществили масштабную модернизацию и наращивание своих ядерных арсеналов. По его словам, эти усовершенствования, которые затрагивают боеголовки, средства их доставки и системы управления, создают всё более серьёзные вызовы для национальной безопасности Соединённых Штатов и их партнёров.
Особое беспокойство американского чиновника вызвали темпы развития ядерных сил Китая, которые, по его признанию, превзошли первоначальные прогнозы Вашингтона.
Ранее Путин заявил, что Россия начала серийное производство ракетного комплекса «Орешник».
