В США заявили о модернизации ядерных сил РФ, КНР и КНДР

Кадлек сообщил законодателям, что Россия, Китай и КНДР осуществили масштабную модернизацию и наращивание своих ядерных арсеналов. По его словам, эти усовершенствования, которые затрагивают боеголовки, средства их доставки и системы управления, создают всё более серьёзные вызовы для национальной безопасности Соединённых Штатов и их партнёров.