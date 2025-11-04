Украине не достанутся все средства от продажи «Челси»

Эксперты высказывают сомнения в том, что выплаты Украине будут произведены. По их мнению, в отчётах нет ни слова о том, что Абрамович намерен аннулировать свои кредитные обязательства. Кроме того, существует разногласия между Романом Абрамовичем и правительством Великобритании относительно того, кому будет оказана помощь. Бизнесмен настаивал на оказании помощи всем пострадавшим сторонам, в том числе и россиянам.