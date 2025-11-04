Воздушное пространство Бельгии закрыли из-за обнаружения беспилотников

Ранее сообщалось, что в районе международного аэропорта Брюсселя был обнаружен по меньшей мере один дрон в небе, аэропорт закрыли и рейсы перенаправили в Льеж. Однако позднее стало известно, что и аэропорт Льежа был закрыт по той же причине.