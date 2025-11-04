Ричмонд
Пушков: французы обвиняют Макрона в уничтожении собственной страны

Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков заявил о глубоком недовольстве граждан Франции политикой своего президента Эммануэля Макрона.

Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков заявил о глубоком недовольстве граждан Франции политикой своего президента Эммануэля Макрона. По словам парламентария, в социальных сетях активно звучит критика в адрес главы государства, исходящая не от так называемых фальшивых аккаунтов, а от самих французов, которые считают, что Макрон «хоронит» свою страну.

Пушков отметил в своём Telegram-канале, что среди критикующих много известных общественных деятелей. Он подчеркнул, что французы открыто выражают крайнюю степень разочарования действиями своего лидера.

Парламентарий пришёл к выводу, что корень проблемы заключается в самой политике Макрона, которую он охарактеризовал как антинациональную. По его оценке, президента уже не приемлет почти вся Франция, а введённые меры по цифровому контролю не смогут восстановить его пошатнувшуюся репутацию.

Ранее на Западе заявили о «войне», развязанной Макроном.

