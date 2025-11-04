Ричмонд
Кремль ждет от США разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях

Американский лидер ранее распорядился провести ядерные испытания в стране, мотивировав это тем, что аналогичные будто проводят Россия и Китай.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Разъяснения США по поводу слов американского президента Дональда Трампа относительно ядерных испытаний еще предстоит получить. Это отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп распорядился провести ядерные испытания в США, мотивировав это тем, что аналогичные будто проводят другие страны — Россия и Китай. Что он имеет в виду, президент США ни разу не пояснил.

«Еще предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний, — указал Песков в беседе с RT. — Более того, и Москва, и Пекин настаивают на том, чтобы все страны оставались привержены своим обязательствам по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний».

«Поэтому, что имеет в виду глава американского государства, мы сейчас просто сказать не можем, к сожалению», — резюмировал представитель Кремля.

