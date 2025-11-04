Песков: в Кремле ждут от США разъяснений по заявлению об испытаниях ЯО РФ и КНР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что некие «другие страны» якобы проводят ядерные испытания, но молчат об этом. По словам президента США, именно поэтому Вашингтон тоже должен протестировать соответствующее оружие. Дональд Трамп отметил, что Россия и Китай тайно развивают и испытывают ЯО. В связи с этим представитель Кремля Дмитрий Песков запросил объяснения слов хозяина Белого дома.
Он подчеркнул, что Москва ждет от Вашингтона ответа по якобы испытаниям ядерного оружия Россией и Китаем. Дополнительных комментариев не последовало.
