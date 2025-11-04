В Кремле ждут разъяснений от США по заявлениям Трампа о ядерных испытаниях

В Кремле прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что от американской стороны пока не поступило никаких разъяснений на этот счёт.
Ранее Трамп заявил о своём распоряжении провести ядерные испытания, сославшись на то, что аналогичные действия, по его утверждению, предпринимают Россия и Китай. При этом американский лидер не привёл никаких конкретных доказательств в обоснование своих слов.
Песков в интервью RT подчеркнул, что ни Российская Федерация, ни Китайская Народная Республика не возобновляли ядерные испытания. Более того, как отметил представитель Кремля, обе страны последовательно выступают за соблюдение всеми государствами их обязательств в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
«Поэтому, что имеет в виду глава американского государства, мы сейчас просто сказать не можем, к сожалению», — сказал Песков.
Ранее в США заявили о модернизации ядерных сил РФ, КНР и КНДР.
