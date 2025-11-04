В Кремле ждут разъяснений от США по заявлениям Трампа о ядерных испытаниях

Песков в интервью RT подчеркнул, что ни Российская Федерация, ни Китайская Народная Республика не возобновляли ядерные испытания. Более того, как отметил представитель Кремля, обе страны последовательно выступают за соблюдение всеми государствами их обязательств в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.