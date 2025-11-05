Песков: Кремль ждет объяснений от США по поводу слов Трампа о КНР и России

«Еще предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний», — заявил Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва и Пекин настаивают на соблюдении всеми государствами обязательств по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний.