Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Кремль ждет объяснений от США по поводу слов Трампа о КНР и России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает разъяснений от американской стороны по поводу заявления президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний. Об этом представитель Кремля сообщил в интервью телеканалу RT.

В Кремля хотят получить ответы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает разъяснений от американской стороны по поводу заявления президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний. Об этом представитель Кремля сообщил в интервью телеканалу RT.

«Еще предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний», — заявил Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва и Пекин настаивают на соблюдении всеми государствами обязательств по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний.

Ранее американский президент распорядился провести ядерные испытания в Соединенных Штатах, мотивировав решение тем, что подобные действия якобы предпринимают Россия и Китай. Трамп не предоставил пояснений относительно того, на какие данные он опирается при таких утверждениях. Что имеет в виду глава США, сейчас просто сказать невозможно, резюмировал представитель Кремля.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше