Песков: Кремль ждет объяснений от США по поводу слов Трампа о КНР и России

В Кремля хотят получить ответы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает разъяснений от американской стороны по поводу заявления президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний. Об этом представитель Кремля сообщил в интервью телеканалу RT.
«Еще предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний», — заявил Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва и Пекин настаивают на соблюдении всеми государствами обязательств по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний.
Ранее американский президент распорядился провести ядерные испытания в Соединенных Штатах, мотивировав решение тем, что подобные действия якобы предпринимают Россия и Китай. Трамп не предоставил пояснений относительно того, на какие данные он опирается при таких утверждениях. Что имеет в виду глава США, сейчас просто сказать невозможно, резюмировал представитель Кремля.