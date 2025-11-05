Зеленский прибыл на Красноармейское направление и заявил о некоторых проблемах

Недавно главком ВСУ Александр Сырский обещал деблокировать Красноармейск за неделю и приказал ВСУ держать позиции. Однако источники сообщают о сомнениях среди украинских военнослужащих на передовой, которые не доверяют командованию. Кроме того, известно о случаях самовольного отступления украинских военных из Мирнограда.