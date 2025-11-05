Путин четко ответил сторонникам мировой войны против России

Россия намерена и дальше создавать новые образцы вооружений, заявил президент Владимир Путин.
Президент Владимир Путин предупредил тех, кто пытается развязать третью мировую войну против России. В День народного единства 4 ноября он в Кремле вручил государственные награды разработчикам крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и сообщил о начале серийного производства «Орешника». Как объяснили эксперты URA.RU, новое оружие и сигналы президента — это не угроза Западу, а предложение одуматься и сесть за стол переговоров.
В начале мероприятия глава государства поблагодарил разработчиков «Буревестника» и «Посейдона», трудовые коллективы, а это десятки тысяч людей, за создание мощного, эффективного и уникального оружия. Это имеет историческое значение для российского народа и важно для безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед, отметил президент.
Путина не смутило, что альянс НАТО наблюдал за испытаниями «Буревестника».
Путин добавил, что по дальности полета «Буревестник» превзошел все известные в мире ракетные системы. Он рассказал, что во время тестов ракеты в зоне проведения испытаний постоянно находился разведывательный корабль НАТО.
«Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят», — заявил Верховный главнокомандующий.
Россия также приступила к серийному производству комплекса «Орешник», а с 2026 года на боевое дежурство поставят системы с ракетой «Сармат», анонсировал президент. Началась разработка новых крылатых ракет с ядерной установкой, которые в перспективе могут стать гиперзвуковыми, отметил он.
«Наша страна никому не угрожает. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал. Все, о чем мы сейчас говорили, это давно анонсированная работа», — отдельно подчеркнул Путин.
Президент традиционно 4 ноября, в День народного единства, награждает наиболее выдающихся людей страны. В этом году Путин особо отметил людей, опередивших время на много лет вперед, а именно разработчиков новейшего оружия, заявил историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Собеседник URA.RU подчеркнул, что речь идет об оборонительных системах, потому что это оружие «Судного дня», которое используется в качестве ответного удара или при угрозе стране.
«Это оружие должно сдержать другие страны от агрессивных действий против России. “Орешник”, “Посейдон”, “Буревестник” и “Сармат” — это прорывные технологии, мы опережаем противника на 10−15 лет, — считает Кнутов. —.
На Западе говорят, что в 2030 году начнется третья мировая война, поэтому нужно срочно завершить перестройку экономики на военные рельсы. Испытанием мы пригласили страны Запада сесть за стол переговоров. Россия послала сигнал о том, что нужно прекращать эту гонку вооружений, договариваться и налаживать нормальные торговые и культурные отношения, которые существовали 15 лет назад".
Россия никому не угрожает, а приглашает за стол переговоров, уверены эксперты.
По его мнению, если бы Россия хотела кому-то угрожать, она бы сперва создала 50 «Посейдонов» и 100 «Орешников», и уже только потом сообщила о таком арсенале, предупредив, что тот, кто не будет считаться с Москвой, получит удар тактическим ядерным оружием. «Но мы этого не сделали», — отметил военный эксперт.
Похожего мнения придерживается и советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников. Он добавил, что новое оружие шестого технологического уклада показало экономическую мощь России, подтвердило высокий профессионализм кадров и степень развития нации.
«Орешник превращается в важнейший фактор неядерного сдерживания и реальный инструмент деэскалации не только военных конфликтов, но и локальных и региональных войн. Развитие современных видов вооружений — сигнал западным странам о необходимости садиться за стол переговоров и соблюдать паритет не только ядерного сдерживания, но и в гибридных войнах. Это также способно сделать несостоятельными информационные войны против России», — резюмировал Иванников.