Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин четко ответил сторонникам мировой войны против России

Президент Владимир Путин предупредил тех, кто пытается развязать третью мировую войну против России. В День народного единства 4 ноября он в Кремле вручил государственные награды разработчикам крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и сообщил о начале серийного производства «Орешника». Как объяснили эксперты URA.RU, новое оружие и сигналы президента — это не угроза Западу, а предложение одуматься и сесть за стол переговоров.

Россия намерена и дальше создавать новые образцы вооружений, заявил президент Владимир Путин.

Президент Владимир Путин предупредил тех, кто пытается развязать третью мировую войну против России. В День народного единства 4 ноября он в Кремле вручил государственные награды разработчикам крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и сообщил о начале серийного производства «Орешника». Как объяснили эксперты URA.RU, новое оружие и сигналы президента — это не угроза Западу, а предложение одуматься и сесть за стол переговоров.

В начале мероприятия глава государства поблагодарил разработчиков «Буревестника» и «Посейдона», трудовые коллективы, а это десятки тысяч людей, за создание мощного, эффективного и уникального оружия. Это имеет историческое значение для российского народа и важно для безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед, отметил президент.

Путина не смутило, что альянс НАТО наблюдал за испытаниями «Буревестника».

Путин добавил, что по дальности полета «Буревестник» превзошел все известные в мире ракетные системы. Он рассказал, что во время тестов ракеты в зоне проведения испытаний постоянно находился разведывательный корабль НАТО.

«Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят», — заявил Верховный главнокомандующий.

Россия также приступила к серийному производству комплекса «Орешник», а с 2026 года на боевое дежурство поставят системы с ракетой «Сармат», анонсировал президент. Началась разработка новых крылатых ракет с ядерной установкой, которые в перспективе могут стать гиперзвуковыми, отметил он.

«Наша страна никому не угрожает. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал. Все, о чем мы сейчас говорили, это давно анонсированная работа», — отдельно подчеркнул Путин.

Президент традиционно 4 ноября, в День народного единства, награждает наиболее выдающихся людей страны. В этом году Путин особо отметил людей, опередивших время на много лет вперед, а именно разработчиков новейшего оружия, заявил историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Собеседник URA.RU подчеркнул, что речь идет об оборонительных системах, потому что это оружие «Судного дня», которое используется в качестве ответного удара или при угрозе стране.

«Это оружие должно сдержать другие страны от агрессивных действий против России. “Орешник”, “Посейдон”, “Буревестник” и “Сармат” — это прорывные технологии, мы опережаем противника на 10−15 лет, — считает Кнутов. —.

На Западе говорят, что в 2030 году начнется третья мировая война, поэтому нужно срочно завершить перестройку экономики на военные рельсы. Испытанием мы пригласили страны Запада сесть за стол переговоров. Россия послала сигнал о том, что нужно прекращать эту гонку вооружений, договариваться и налаживать нормальные торговые и культурные отношения, которые существовали 15 лет назад".

Россия никому не угрожает, а приглашает за стол переговоров, уверены эксперты.

По его мнению, если бы Россия хотела кому-то угрожать, она бы сперва создала 50 «Посейдонов» и 100 «Орешников», и уже только потом сообщила о таком арсенале, предупредив, что тот, кто не будет считаться с Москвой, получит удар тактическим ядерным оружием. «Но мы этого не сделали», — отметил военный эксперт.

Похожего мнения придерживается и советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников. Он добавил, что новое оружие шестого технологического уклада показало экономическую мощь России, подтвердило высокий профессионализм кадров и степень развития нации.

«Орешник превращается в важнейший фактор неядерного сдерживания и реальный инструмент деэскалации не только военных конфликтов, но и локальных и региональных войн. Развитие современных видов вооружений — сигнал западным странам о необходимости садиться за стол переговоров и соблюдать паритет не только ядерного сдерживания, но и в гибридных войнах. Это также способно сделать несостоятельными информационные войны против России», — резюмировал Иванников.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше