Уикер: США отстают от России и Китая по темпам модернизации ядерного оружия

Уикер подчеркнул необходимость ускорить модернизацию американских вооружённых сил.

Источник: Аргументы и факты

Председатель комитета Сената США по делам вооружённых сил Роджер Уикер выразил обеспокоенность тем, что Америка теряет позиции в сфере ядерного вооружения по сравнению с Россией и Китаем. По его словам, темпы обновления американского арсенала заметно уступают усилиям, предпринимаемым конкурентами.

Уикер отметил, что Москва и Пекин активно развивают свои программы модернизации, стремясь укрепить ядерный потенциал и повысить эффективность стратегического сдерживания. В то же время, подчеркнул сенатор, Соединённые Штаты сталкиваются с задержками и бюрократическими сложностями, тормозящими реализацию намеченных проектов.

Заявление политика прозвучало в ходе слушаний в Сенате, где рассматривались кандидатуры, предложенные президентом Дональдом Трампом для ключевых должностей в Пентагоне. Уикер подчеркнул необходимость ускорить модернизацию американских вооружённых сил, чтобы сохранить баланс сил и гарантировать безопасность страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, КНДР, Пакистан и ряд других стран якобы тайно проводят подземные испытания ядерного оружия.

