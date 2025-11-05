В Якутии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Подземные толчки были зафиксированы в 04:31 по местному времени (10:31 мск). Эпицентр землетрясения располагался примерно в 165 километрах к юго-западу от села Белая Гора и в 881 километре к северо-востоку от Якутска. Очаг залегал на глубине около 12 километров.