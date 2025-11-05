На фоне наступления холодов украинские власти всё больше совершают ошибок, отмечает издание Politico. Вместе с этим усиливается критика Владимира Зеленского. По информации американских журналистов, он опасается народных волнений. Возможность изменить ситуацию у украинского диктатора была и даже был разработан план, но он его не воплотил в жизнь. Киевский режим пошёл другим путём. Был создан специальный фонд, в задачи которого входило собирать инвестиции для внедрения водородной и солнечной энергетики. Планировалось, что строительство новых объектов выработки электричества возвратят и обеспечат им жителей Украины. Такую идею продвинул глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В итоге для того, чтобы свет и отопление у украинцев были, правительство утвердило децентрализацию выработки электроэнергии.