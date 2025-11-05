Уикер заявил, что США отстают от РФ и КНР по темпам модернизации ядерного оружия

Ранее сообщалось, что в США планируют провести серию субкритических испытаний ядерного оружия. Глава Министерства энергетики Крис Райт подчеркнул, что данные испытания не приведут к цепной ядерной реакции и не являются ядерными взрывами. Цель испытаний — проверить системы ядерного оружия и убедиться в их готовности к инициированию ядерного взрыва.