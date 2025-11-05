Ричмонд
Маск назвал жульничеством форму избирательного бюллетеня на выборах мэра Нью-Йорка

«Удостоверение личности не требуется, другие кандидаты в мэры указаны дважды, имя Куомо размещено последним в нижнем правом углу», — пояснил Маск.

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форма избирательного бюллетеня на выборах мэра Нью-Йорка является не чем иным, как проявлением жульнической схемы, направленной против экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, баллотирующегося в качестве независимого кандидата. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X, сообщает ТАСС.

Выборы мэра Нью-Йорка проходят 4 ноября. За должность главы мегаполиса вместе с Куомо борются кандидат от демократов Зохран Мамдани, а также республиканец Кертис Слива.

Согласно опросам общественного мнения, кандидат от демократов является фаворитом. Вместе с тем президент США Дональд Трамп перед выборами пригрозил ограничить выделение федеральных средств на нужды Нью-Йорка в случае победы Мамдани. Он также призвал голосовать за Куомо. -0-

