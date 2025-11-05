Аэропорты Брюсселя и Льежа возобновили работу после инцидентов с дронами

В свою очередь, министр обороны Бельгии Тео Франкен, который в момент появления информации о закрытии аэропорта Брюсселя выступал в запланированной программе фламандского телеканала Vier, подтвердил сведения о закрытии аэропорта, а также утверждал, что якобы беспилотники практически одновременно были замечены над бельгийскими авиабазами Кляйне-Брогель и Флорен. После этого Франкен заявил, что происходит «нечто большое» и покинул студию, сообщив, что отправляется к премьер-министру. −0-