Аэропорты Брюсселя и Льежа возобновили работу после инцидентов с дронами

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорты Брюсселя и Льежа возобновили работу после кратковременной приостановки полетов по причине замеченных над ними беспилотников, сообщил телеканал VRT.
Воздушное пространство Бельгии закрыли из-за обнаружения беспилотников.
«Аэропорт Брюсселя возобновил работу в штатном режиме», — передает телеканал. Пока не сообщается, сколько рейсов были задержаны в связи с временным закрытием аэропорта.
«Аэропорт Льежа также вновь начал работу», — информировал телеканал позднее. Аэропорт Льежа обслуживает в основном грузовые рейсы, поэтому эта приостановка полетов не затронула штатные пассажирские рейсы.
Вместе с тем несколько рейсов были перенаправлены в аэропорт Льежа из Брюсселя. После сообщения о закрытии льежского аэропорта они были перенаправлены повторно в аэропорты Маастрихта и Кёльна.
4 ноября телеканал RTBF сообщил, что аэропорт Брюсселя приостановил работу около 20:00 (22:00 мск) из-за беспилотника, таким образом перерыв в работе воздушной гавани составил около часа.
В свою очередь, министр обороны Бельгии Тео Франкен, который в момент появления информации о закрытии аэропорта Брюсселя выступал в запланированной программе фламандского телеканала Vier, подтвердил сведения о закрытии аэропорта, а также утверждал, что якобы беспилотники практически одновременно были замечены над бельгийскими авиабазами Кляйне-Брогель и Флорен. После этого Франкен заявил, что происходит «нечто большое» и покинул студию, сообщив, что отправляется к премьер-министру. −0-