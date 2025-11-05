Германия тайно платит афганцам, чтобы они отказались от въезда в страну

Правительство Германии предлагает афганским гражданам, находящимся в Пакистане и ожидающим решения по своим визовым заявлениям, материальную компенсацию в обмен на добровольный отказ от права на въезд в страну. Об этом сообщает новостной портал телепередачи Tagesschau на телеканале ARD.
Согласно информации издания, такая мера создаёт дополнительное давление на заявителей. В настоящее время около 2100 афганцев, получивших официальные гарантии приёма в рамках различных гуманитарных программ после прихода к власти движения «Талибан», продолжают ожидать возможности выезда в Германию.
Как отмечает портал, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль ещё в сентябре заявлял о необходимости выполнения Германией своих обязательств при условии проведения всех проверок безопасности, которые находятся в ведении министерства внутренних дел. Однако процесс проверки серьёзно затянулся. Сообщается, что после смены правительства в ФРГ лишь двое афганцев смогли въехать в страну по стандартной процедуре, в то время как около 110 человек получили визы только через судебные разбирательства.
Предложение о денежных выплатах за отказ от участия в программах переселения было направлено примерно 700 лицам, включённым в так называемый «список по правам человека» и в «переходную программу».
