Взяли от России власть и деньги, а теперь унижают: судьба экс-депутатов Госдумы, променявших страну на виллы

Законники считают, что в экстремистскую группу Гаджиева* входят: его сожительница — 30-летняя украинская модель, имеющая выходы на ВСУ, а также сын и сестра, владеющие в России недвижимостью на два млрд рублей. Это элитное жильё, ТЦ и офисы A+ класса в Хамовниках, на Якиманке, Охотном Ряду, Поварской и Большой Никитской улицах плюс объекты в Подмосковье и Дагестане. Всё это прокуроры хотят изъять в пользу государства. Впрочем, Гаджиев не обеднеет, скорее, наоборот. По данным Генпрокуратуры РФ, американцы уже заплатили ему $45 млн. Также у него есть трасты, на которые записаны пентхаус в калифорнийской Кремниевой долине и шале на Лазурном берегу Франции. Сам экс-депутат, объявленный в России в розыск, имеет турецкое гражданство и стремится получить американский паспорт.