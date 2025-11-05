Пентагон: США должны сдерживать одновременно несколько ядерных держав

«Считаю, что наши стратегические силы должны быть в состоянии сдерживать одновременно стратегические нападения со стороны нескольких ядерных держав, особенно двух, обладающих наибольшим потенциалом (Россия и Китай — прим. ТАСС)», — говорится в письменных ответах кандидата на должность помощника шефа Пентагона на вопросы американских законодателей. Документ был подготовлен к слушаниям, посвященным рассмотрению кандидатуры Кадлека в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
Чиновник не стал уточнять, выступает ли он за развертывание американских ядерных боезарядов в Индо-Тихоокеанском регионе. «Если мою кандидатуру утвердят, я буду совещаться с соответствующими коллегами в министерстве, а также союзниками насчет того, требуется ли корректировка размещения ядерных сил США применительно к Индо-Тихоокеанскому региону, чтобы сохранить сдерживание [потенциального противника]», — отметил Кадлек.
«Мое понимание заключается в том, что темпы роста ядерных сил Китая превосходят ожидания США», — добавил американский чиновник. Он также пообещал рассмотреть вопрос о том, требуются ли «дополнительные меры», чтобы продемонстрировать готовность Вашингтона и дальше прикрывать своим ядерным зонтиком союзников в Азии.