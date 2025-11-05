Еврокомиссар Кос: ЕС хочет вернуть Грузию на путь интеграции при помощи виз

В ноябре ЕК может ввести в действие новый визовый механизм для давления на Грузию, чтобы вернуть эту страну на путь интеграции в ЕС. Об этом информировала еврокомиссар Марта Кос, в поле её деятельности входят вопросы расширения Евросоюза.