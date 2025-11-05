Еврокомиссар Кос: ЕС хочет вернуть Грузию на путь интеграции при помощи виз

«В ноябре, я надеюсь, у нас появится новый механизм приостановки виз, что позволит принять новые меры против Грузии», — сказала Кос во время пресс-конференции в Брюсселе.
Еврокомиссар посетовала, что процесс приёма Грузии в европейское сообщество «фактически приостановлен с 2024 года», и эта страна «отдаляется от ЕС».
Тем временем в Грузии предложили вычеркнуть из Конституции пункт о стремлении в НАТО и ЕС.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что надеется на реформы сути европейской бюрократии к 2030 году. В этом случае Грузия снова начнёт рассматривать возможность вступления в ЕС, добавил глава правительства.
Ранее Еврокомиссия квалифицировала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в ЕС.