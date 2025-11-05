Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссар Кос: ЕС хочет вернуть Грузию на путь интеграции при помощи виз

Еврокомиссия в ноябре хочет ввести новый механизм для визового давления на Грузию.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре ЕК может ввести в действие новый визовый механизм для давления на Грузию, чтобы вернуть эту страну на путь интеграции в ЕС. Об этом информировала еврокомиссар Марта Кос, в поле её деятельности входят вопросы расширения Евросоюза.

«В ноябре, я надеюсь, у нас появится новый механизм приостановки виз, что позволит принять новые меры против Грузии», — сказала Кос во время пресс-конференции в Брюсселе.

Еврокомиссар посетовала, что процесс приёма Грузии в европейское сообщество «фактически приостановлен с 2024 года», и эта страна «отдаляется от ЕС».

Тем временем в Грузии предложили вычеркнуть из Конституции пункт о стремлении в НАТО и ЕС.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что надеется на реформы сути европейской бюрократии к 2030 году. В этом случае Грузия снова начнёт рассматривать возможность вступления в ЕС, добавил глава правительства.

Ранее Еврокомиссия квалифицировала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в ЕС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше