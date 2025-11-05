Еврокомиссия предложила ввести «испытательный срок» для принимаемых в ЕС стран

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия предложила перейти на систему «испытательного срока» для принимаемых в ЕС новых стран, что будет подразумевать членство с ограниченными правами. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, сообщает ТАСС.
«Новые члены ЕС могут приниматься на условиях испытательного срока на несколько лет», — заявила еврокомиссар в соцсети X. По ее словам, в этот период они могут быть ограничены в правах и даже исключены из сообщества, если не обеспечат соответствие всем требованиям ЕС.
Кос также подтвердила, что Еврокомиссия работает над новыми правилами, которые позволят «приостанавливать права новых стран ЕС в случае нарушения стандартов ЕС по верховенству права».
Как сообщает газета Financial Times, ряд европейских столиц выступают против приема в ЕС Украины, Молдовы и стран Западных Балкан, опасаясь, что они подорвут нормы ЕС по демократии, свободы СМИ и независимости судов, когда присоединятся к Евросоюзу. -0-