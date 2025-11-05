Еврокомиссия предложила ввести «испытательный срок» для принимаемых в ЕС стран

«Новые члены ЕС могут приниматься на условиях испытательного срока на несколько лет», — заявила еврокомиссар в соцсети X. По ее словам, в этот период они могут быть ограничены в правах и даже исключены из сообщества, если не обеспечат соответствие всем требованиям ЕС.