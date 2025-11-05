Отец Илона Маска рассказал о депрессии предпринимателя перед переездом в США

«Если бы мои собственные сыновья, особенно Илон, остались в Южной Африке, я думаю, он бы покончил с собой. К тому времени, когда я отправил его учиться в Америку, он был на грани того, чтобы покончить с собой. Это правда, я не шучу», — заявил Эррол.