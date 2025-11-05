Путин прокомментировал запуски «Буревестника» и «Посейдона»: как они повлияют на Россию

Владимир Путин раскрыл характеристики ракеты «Буревестник». Глава государства добавил, что для создания этого оружия использовались только отечественные материалы. По дальности полета ракета превзошла все известные в мире системы, начал Владимир Путин. У него высокая точность поражения цели, которую он уверенно достигает в заранее рассчитанное время, констатировал президент России. Реакция стран Запада на испытания «Буревестника» была неоднозначная. В Соединенных Штатах теперь хотят провести испытания своего ядерного оружия, основываясь на том, что «другие страны» тоже тестируют вооружение.