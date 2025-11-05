Путин прокомментировал запуски «Буревестника» и «Посейдона»: как они повлияют на Россию

Российский лидер Владимир Путин рассказал о результатах запусков крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Он подчеркнул, что успешные испытания имеют историческое значение для страны. Так президент России заявил во время церемонии награждения разработчиков новейших видов вооружения.
Торжество прошло вечером 4 ноября. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства.
Владимир Путин указал на беспрецедентную важность испытаний видов вооружения. Результат имеет большое значение для обеспечения национальной безопасности и поддержания стратегического баланса, подчеркнул российский лидер.
«Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед, можно смело сказать, на весь ХХI век», — торжественно огласил Владимир Путин.
Президент России также отметил, что представители стран НАТО пытались наблюдать за испытаниями «Буревестника». Глава государства уточнил, что Москвой был замечен западный разведывательный корабль. По словам Владимира Путина, никто не мешал слежке.
Президент РФ, кроме того, вновь заявил, что страна никому не угрожает. Однако, пояснил он, государство работает над развитием собственного ядерного потенциала. Владимир Путин подчеркнул, что страна занимается разработкой и тестированием оружия, как и другие ядерные державы. Он отметил, что все, о чем сегодня идет речь — это давно анонсированные мероприятия.
Владимир Путин раскрыл характеристики ракеты «Буревестник». Глава государства добавил, что для создания этого оружия использовались только отечественные материалы. По дальности полета ракета превзошла все известные в мире системы, начал Владимир Путин. У него высокая точность поражения цели, которую он уверенно достигает в заранее рассчитанное время, констатировал президент России. Реакция стран Запада на испытания «Буревестника» была неоднозначная. В Соединенных Штатах теперь хотят провести испытания своего ядерного оружия, основываясь на том, что «другие страны» тоже тестируют вооружение.