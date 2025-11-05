В Германии хотят платить афганцам деньги в обмен на отказ от виз

Узнать больше по теме

Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии

Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.