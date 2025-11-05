«Немецкое правительство пытается с помощью денежных выплат убедить афганцев, находящихся в Пакистане, добровольно отказаться от права на въезд в Германию. Давление на ожидающих тем самым усиливается», — сказано в публикации.
Сообщается, что около 2100 афганцев претендуют на въезд в Германию в рамках различных гуманитарных программ, причём немецкие власти затягивают процесс выдачи виз проверками безопасности.
Ранее российский сенатор Пушков указал на то, что непрерывная политика «открытых дверей» Германии, а также ее заявления в защиту мигрантов, может привести к самоуничтожению страны.
Напомним, в марте адвокатское бюро ФРГ, которое и пожаловалось на тогдашнего канцлера Олафа Шольца, увидев в появлении афганских беженцев в стране «подозрение в незаконном ввозе людей, а также создание угрозы для населения».