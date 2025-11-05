Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии хотят платить афганцам деньги в обмен на отказ от виз

Ожидающим разрешения на въезд в Германию афганцам рассылают письма с предложением денег за отказ от визы.

Источник: Комсомольская правда

Граждане Афганистана, ожидающие получения немецких виз, могут отказаться от них в обмен на денежную премию. Письма с таким предложением рассылают им МИД и МВД Германии, информирует телеканал ARD.

«Немецкое правительство пытается с помощью денежных выплат убедить афганцев, находящихся в Пакистане, добровольно отказаться от права на въезд в Германию. Давление на ожидающих тем самым усиливается», — сказано в публикации.

Сообщается, что около 2100 афганцев претендуют на въезд в Германию в рамках различных гуманитарных программ, причём немецкие власти затягивают процесс выдачи виз проверками безопасности.

Ранее российский сенатор Пушков указал на то, что непрерывная политика «открытых дверей» Германии, а также ее заявления в защиту мигрантов, может привести к самоуничтожению страны.

Напомним, в марте адвокатское бюро ФРГ, которое и пожаловалось на тогдашнего канцлера Олафа Шольца, увидев в появлении афганских беженцев в стране «подозрение в незаконном ввозе людей, а также создание угрозы для населения».

Узнать больше по теме
Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии
Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше