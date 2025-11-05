Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко предупредил Европейский союз о серьёзных последствиях в случае реализации планов по конфискации российских активов. В интервью газете «Известия» высокопоставленный дипломат заявил, что у Москвы имеется достаточный набор инструментов для того, чтобы дать асимметричный ответ, который в ЕС «почувствуют».
Грушко подчеркнул, что инициаторы и участники подобных экспроприационных мер гарантированно столкнутся с последствиями. По его словам, публичный отказ от соблюдения права собственности России подорвёт доверие к европейскому финансовому сектору, которое формировалось десятилетиями, и спровоцирует масштабный отток капитала.
Дипломат также отметил, что подобные действия безответственны, и посоветовал странам-членам ЕС не поддаваться на провокации еврочиновников и откровенных русофобов, которые, по сути, проверяют, останется ли Россия безответной, а международное сообщество — безучастным к надёжности европейской «финансовой гавани».
Ранее сообщалось, что западные аналитики признали военное превосходство России над Европой.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.