«Почувствуют ответ»: в МИД заявили о последствиях в случае конфискации активов РФ

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко предупредил Европейский союз о серьёзных последствиях в случае реализации планов по конфискации российских активов. В интервью газете «Известия» высокопоставленный дипломат заявил, что у Москвы имеется достаточный набор инструментов для того, чтобы дать асимметричный ответ, который в ЕС «почувствуют».