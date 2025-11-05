В Евросоюзе могут разморозить активы российских инвесторов без разрешения США

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на растущие экономические сложности, которые могут поставить под угрозу дальнейшую поддержку Украины со стороны Европы. По его мнению, Евросоюзу придётся идти на серьёзные экономические жертвы для продолжения текущей политики. Так он прокомментировал публикацию в газете Politico о том, что Украина может лишиться поддержки МВФ, если ЕС не даст согласие использовать для этого замороженные российские активы.