Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канада вложит миллиарды долларов в усиление украинской армии и обучение военных

Правительство Канады намерено нарастить объемы военной поддержки Украины в рамках своей программы международного оборонного сотрудничества.

Правительство Канады намерено нарастить объемы военной поддержки Украины в рамках своей программы международного оборонного сотрудничества. Соответствующее положение содержится в тексте федерального бюджета страны, который был принят во вторник.

Согласно опубликованному документу, ключевые инвестиции в оборонную сферу включают выделение 6,2 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет.

Эти средства будут направлены на расширение оборонных партнерств, в том числе на увеличение военной помощи Украине, а также на развитие программ военной подготовки и мероприятий в сфере международной политики.

Ранее сообщалось, что западные аналитики признали военное превосходство России над Европой.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.