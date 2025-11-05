Правительство Канады намерено нарастить объемы военной поддержки Украины в рамках своей программы международного оборонного сотрудничества. Соответствующее положение содержится в тексте федерального бюджета страны, который был принят во вторник.
Согласно опубликованному документу, ключевые инвестиции в оборонную сферу включают выделение 6,2 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет.
Эти средства будут направлены на расширение оборонных партнерств, в том числе на увеличение военной помощи Украине, а также на развитие программ военной подготовки и мероприятий в сфере международной политики.
Ранее сообщалось, что западные аналитики признали военное превосходство России над Европой.
