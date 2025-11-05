Явка избирателей на выборах мэра Нью-Йорка превзошла прошлую кампанию

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноя — РИА Новости. Свыше 1,4 миллиона человек уже проголосовали на выборах мэра Нью-Йорка, тем самым обойдя результаты прошлогодней кампании и нескольких предыдущих, следует из данных избиркома города.
По состоянию на 15.00 (23.00 мск), проголосовали 1 451 942 горожан (данные включают т.н. «раннее голосование»). Активнее всего голосуют в Бруклине — почти 479 тысяч голосов.
Участки закроются в 21.00 (05.00 мск).
При этом по итогам прошлой кампании явка составила 1,15 миллиона человек. Таким образом, дневная явка (и раннее голосование) этого года уже побила прошлогодние результаты, а также «обошла» и другие годы.
В этом тысячелетии «рекорд» пока что у выборов 2001 года — свыше 1,5 миллиона человек, нынешняя явка — на втором месте.
В Нью-Йорке во вторник проходят выборы мэра: за пост градоначальника борются Эндрю Куомо, республиканец Кертис Слива и демократ Зохран Мамдани, которому соцопросы предсказывают победу.
Мамдани позиционирует себя как «демократического социалиста». Он выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах.