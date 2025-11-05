Ричмонд
Явка избирателей на выборах мэра Нью-Йорка превзошла прошлую кампанию

Более 1,4 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Нью-Йорка.

Источник: © РИА Новости

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноя — РИА Новости. Свыше 1,4 миллиона человек уже проголосовали на выборах мэра Нью-Йорка, тем самым обойдя результаты прошлогодней кампании и нескольких предыдущих, следует из данных избиркома города.

По состоянию на 15.00 (23.00 мск), проголосовали 1 451 942 горожан (данные включают т.н. «раннее голосование»). Активнее всего голосуют в Бруклине — почти 479 тысяч голосов.

Участки закроются в 21.00 (05.00 мск).

При этом по итогам прошлой кампании явка составила 1,15 миллиона человек. Таким образом, дневная явка (и раннее голосование) этого года уже побила прошлогодние результаты, а также «обошла» и другие годы.

В этом тысячелетии «рекорд» пока что у выборов 2001 года — свыше 1,5 миллиона человек, нынешняя явка — на втором месте.

В Нью-Йорке во вторник проходят выборы мэра: за пост градоначальника борются Эндрю Куомо, республиканец Кертис Слива и демократ Зохран Мамдани, которому соцопросы предсказывают победу.

Мамдани позиционирует себя как «демократического социалиста». Он выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах.

Узнать больше по теме
Биография Зохрана Мамдани
В этом материале — биография Зохрана Мамдани, американского политика и общественного деятеля угандийского происхождения. Собрали главное о жизни представителя Демократической партии Америки и члена Ассамблеи штата Нью-Йорк от Квинса.
Читать дальше