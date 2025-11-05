Ричмонд
В МИД оценили возможность диалога США и России по ДСНВ

Грушко: диалог России и США по ДСНВ не сдвинется без участия Британии и Франции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Диалог США и России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не сдвинется без участия Великобритании и Франции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью газете «Известия».

Отвечая на вопрос, считает ли Москва привлечение Британии и Франции необходимым условием для диалога по стратегической безопасности, он отметил, что «в любом потенциальном диалоге такого рода мы вынуждены учитывать фактор совокупного ядерного потенциала стран НАТО».

«В случае же запуска в будущем предметного диалога о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов без подключения Великобритании и Франции дело точно не сдвинется», — сказал Грушко, его слова приводит газета «Известия».

Он отметил, что США снова размещают в Великобритании спецбоеприпасы под задачи «совместных ядерных миссий» НАТО. По его словам, это подтверждает обоснованность российской позиции о невозможности игнорировать совокупный потенциал Североатлантического блока.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

