США прокомментировали информацию о трех сценариях применения силы против Венесуэлы

Напомним, что The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что американское правительство изучает три потенциальных сценария силовой операции против Венесуэлы. Согласно первому варианту, рассматривается возможность нанесения авиаударов по военным объектам для ослабления поддержки Мадуро со стороны национальных вооружённых сил. Второй сценарий якобы предполагает задействование спецподразделений ВМС США для физического устранения или захвата венесуэльского лидера. Третий план, по данным издания, может включать в себя направление американских сил для захвата ключевых объектов инфраструктуры, включая аэропорты и нефтяные месторождения.