США прокомментировали информацию о трех сценариях применения силы против Венесуэлы

Администрация Соединённых Штатов опровергла информацию о рассмотрении планов военного вмешательства в Венесуэлу с целью смещения действующего президента Николаса Мадуро. С заявлением выступил специальный посланник президента США Ричард Гренелл, прокомментировавший соответствующую публикацию в газете The New York Times (NYT).
В своём аккаунте в социальной сети X дипломат заявил, что материал издания содержит многочисленные ошибки и представляет собой не новостной репортаж, а комментарий. Каких-либо дополнительных разъяснений Гренелл не предоставил.
Напомним, что The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что американское правительство изучает три потенциальных сценария силовой операции против Венесуэлы. Согласно первому варианту, рассматривается возможность нанесения авиаударов по военным объектам для ослабления поддержки Мадуро со стороны национальных вооружённых сил. Второй сценарий якобы предполагает задействование спецподразделений ВМС США для физического устранения или захвата венесуэльского лидера. Третий план, по данным издания, может включать в себя направление американских сил для захвата ключевых объектов инфраструктуры, включая аэропорты и нефтяные месторождения.
Ранее сообщалось, что Канада вложит миллиарды долларов в усиление украинской армии и обучение военных.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.