Грушко: В ЕС ощутят ответ РФ на возможную конфискацию её активов

«Брюссель и другие европейские столицы, особенно рьяно поддерживающие идею фактической конфискации российских денег, могут не сомневаться, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для должного политического и экономического реагирования. Наш ответ в ЕС почувствуют», — сказал дипломат в интервью изданию «Известия».