Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грушко: В ЕС ощутят ответ РФ на возможную конфискацию её активов

МИД России прогнозирует коллапс доверия к европейскому финансовому сектору в случае изъятия активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Арсенал возможностей РФ позволяет должным образом отреагировать в случае конфискации её замороженных на Западе активов, ответ Москвы в случае этого акта будет ощутимым. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Брюссель и другие европейские столицы, особенно рьяно поддерживающие идею фактической конфискации российских денег, могут не сомневаться, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для должного политического и экономического реагирования. Наш ответ в ЕС почувствуют», — сказал дипломат в интервью изданию «Известия».

Грушко подчеркнул, что изъятие российских активов спровоцирует коллапс доверия к европейскому финансовому сектору, вследствие чего начнётся масштабный отток капиталов.

Западные аналитики также указывают на экономическую и политическую катастрофу для ЕС в случае изъятия российских активов.

Напомним, три страны ЕС заблокировали план использовать замороженные российские активы в пользу Киева. Речь идёт о Франции, Италии и Бельгии.

Тем временем бельгийский депозитарий Euroclear начал процесс разморозки активов российских инвесторов без необходимости получения лицензии от американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).