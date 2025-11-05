Грушко: В ЕС ощутят ответ РФ на возможную конфискацию её активов

Арсенал возможностей РФ позволяет должным образом отреагировать в случае конфискации её замороженных на Западе активов, ответ Москвы в случае этого акта будет ощутимым. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Брюссель и другие европейские столицы, особенно рьяно поддерживающие идею фактической конфискации российских денег, могут не сомневаться, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для должного политического и экономического реагирования. Наш ответ в ЕС почувствуют», — сказал дипломат в интервью изданию «Известия».
Грушко подчеркнул, что изъятие российских активов спровоцирует коллапс доверия к европейскому финансовому сектору, вследствие чего начнётся масштабный отток капиталов.
Западные аналитики также указывают на экономическую и политическую катастрофу для ЕС в случае изъятия российских активов.
Напомним, три страны ЕС заблокировали план использовать замороженные российские активы в пользу Киева. Речь идёт о Франции, Италии и Бельгии.
Тем временем бельгийский депозитарий Euroclear начал процесс разморозки активов российских инвесторов без необходимости получения лицензии от американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).