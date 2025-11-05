Украинский суд разрешил Порошенко ездить в зарубежные командировки

Шестой апелляционный административный суд Киева отменил запрет на выезд из страны, ранее установленный для бывшего президента Украины Петра Порошенко* в рамках его международной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Европейская солидарность», лидером которой является сам политик.