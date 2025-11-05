Украинский суд разрешил Порошенко ездить в зарубежные командировки

Шестой апелляционный административный суд Киева отменил запрет на выезд из страны, ранее установленный для бывшего президента Украины Петра Порошенко* в рамках его международной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Европейская солидарность», лидером которой является сам политик.
Представитель партии, депутат Верховной рады София Федина, подчеркнула, что принятое решение символизирует восстановление принципа верховенства права.
Она заявила, что правительство обязано выполнить постановление суда и понести ответственность за ограничение внешнеполитической деятельности народных избранников.
Ранее стало известно, что «Антизеленская коалиция», в состав которой входит бывший президент Украины Петр Порошенко, пытается ослабить власть Владимира Зеленского.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.