В США раскрыли главную причину антироссийской истерии в Европе

Бывший офицер Военно-воздушных сил США Карен Квятковски заявила, что европейские политические элиты сознательно используют антироссийскую риторику, чтобы сохранить американскую поддержку, поскольку осознают собственную уязвимость и шаткость своего положения. Соответствующее заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

Эксперт утверждает, что действия и заявления европейских лидеров демонстрируют либо их намеренную ложь, либо фундаментальное непонимание России и её политики. По её мнению, они создают образ России как угрозы, которая якобы готовится к захвату европейских территорий, чтобы оправдать свою зависимость от США.

Квятковски подчеркнула, что элиты Европейского союза крайне заинтересованы в продолжении американской экономической, политической и военной поддержки, видя в «американском зонтике» свою единственную защиту. Аналитик пришла к выводу, что именно ощущение собственной слабости и неизбежного ухода с политической арены заставляет этих лидеров прибегать к агрессивной риторике в адрес Москвы.

Она также добавила, что, по её мнению, эти элиты стали бесполезны для населения Европы.

Ранее сообщалось, что США прокомментировали информацию о трех сценариях применения силы против Венесуэлы.

