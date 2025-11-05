«Сумасшедшая подружка». На Западе объяснили особенность отношения к России

«К сожалению, отношения между Россией и Европой похожи на отношения с сумасшедшей подружкой. И что бы вы ни делали, чтобы с ней поладить — успокоить ее или сделать ей подарок, она все равно злится и угрожает. Таковы отношения между Россией и Европой. Европа — это сумасшедшая подружка. Так что нет никаких оснований надеяться на создание отношений, основанных на взаимном уважении», — отметил эксперт.