Песков: РФ ждёт разъяснений от США по поводу слов Трампа о ядерных испытаниях

Ранее сообщалось, что в США планируют провести серию субкритических испытаний ядерного оружия, не приводящих к цепной реакции. Об этом заявил глава Министерства энергетики Крис Райт, пояснив, что речь идёт о тестировании систем, а не о полноценных ядерных взрывах. Конгрессмены от штата Невада выступили против инициативы Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, назвав это решение опасным и необдуманным. Также сообщалось, что Трамп отказался отвечать на вопрос о своём распоряжении по запуску ядерных испытаний во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.