Песков: РФ ждёт разъяснений от США по поводу слов Трампа о ядерных испытаниях

По словам Пескова, республиканец распорядился провести ядерные испытания в США, обосновывая это тем, что аналогичные действия якобы предпринимают Россия и Китай, однако никаких конкретных пояснений на этот счёт американская сторона не предоставила.
«Ещё предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний. Более того, и Москва, и Пекин настаивают на том, чтобы все страны оставались привержены своим обязательствам по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний», — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что в США планируют провести серию субкритических испытаний ядерного оружия, не приводящих к цепной реакции. Об этом заявил глава Министерства энергетики Крис Райт, пояснив, что речь идёт о тестировании систем, а не о полноценных ядерных взрывах. Конгрессмены от штата Невада выступили против инициативы Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, назвав это решение опасным и необдуманным. Также сообщалось, что Трамп отказался отвечать на вопрос о своём распоряжении по запуску ядерных испытаний во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Все ключевые события дня в одном месте читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.