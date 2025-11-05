Песков: РФ и Китай призывают США соблюдать конвенцию о запрете ядерных испытаний

Москва настаивает на соблюдении всеми государствами обязательств по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний США.
Песков подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний. Он отметил, что от американской стороны ожидаются разъяснения по поводу заявления Трампа, который обосновал возможное возобновление испытаний тем, что их якобы «делают другие».
— Тут, наверное, еще предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний, — цитирует Пескова RT.
2 ноября глава Министерства энергетики Крис Райт рассказал, что американская сторона планирует провести субкритические испытания ядерного оружия.
Ранее издании Daily Mail сообщило, что президент России Владимир Путин отправил «леденящее душу» предупреждение Западу после испытания межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».