Песков: РФ и Китай призывают США соблюдать конвенцию о запрете ядерных испытаний

Песков подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний. Он отметил, что от американской стороны ожидаются разъяснения по поводу заявления Трампа, который обосновал возможное возобновление испытаний тем, что их якобы «делают другие».