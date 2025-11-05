НАТО разрабатывает план блокады Калининградской области: что сказали в МИД

Члены НАТО готовятся к блокаде Калининградской области. В альянсе прорабатывают военный план. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По его данным, члены НАТО уже начали стягивать войска к российскому региону. Однако Москва использует все возможности международного права для обеспечения национальной безопасности, заверил замглавы МИД.
«Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона», — уведомил Александр Грушко.
В США между тем заявили о якобы проведении Россией и Китаем ядерных испытаний. В связи с этим представитель Кремля Дмитрий Песков запросил объяснения слов хозяина Белого дома. Он подчеркнул, что Москва ждет от Вашингтона ответа по якобы испытаниям ядерного оружия.