НАТО разрабатывает план блокады Калининградской области: что сказали в МИД

В США между тем заявили о якобы проведении Россией и Китаем ядерных испытаний. В связи с этим представитель Кремля Дмитрий Песков запросил объяснения слов хозяина Белого дома. Он подчеркнул, что Москва ждет от Вашингтона ответа по якобы испытаниям ядерного оружия.