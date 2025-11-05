Виталий Хоценко представил в Москве опыт Омской области по поддержке ветеранов спецоперации

К решению вопросов в этой сфере регион подходит основательно и комплексно. Одно из ключевых направлений — создание медико-социального кластера. Это позволит сформировать в регионе систему реабилитации нового уровня.
— В его структуру войдут новый госпиталь, операционный корпус регионального Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ), а также Центр высокотехнологичного протезирования (филиал «ЦИТО»). Кластер позволит обеспечить воинам и их семьям полный комплекс медицинских и восстановительных процедур, включая диагностику, высокотехнологичную помощь и реабилитацию, — пояснил Виталий Хоценко.
Все новые стройки и проекты глава региона держит на личном контроле. Только что он оценил темпы работ на одном из значимых объектов на улице Булатова — семиэтажном операционном корпусе общей площадью 6,7 тысячи квадратных метров. По словам губернатора, работы здесь идут строго по графику. Ввести в строй объект планируют уже в следующем году.
Сейчас здесь полным ходом идут внутренние и отделочные работы — возводятся стены, перегородки, кровля. Устанавливаются окна, подводятся коммуникации и электросети. Все этажи нового корпуса будут обеспечены кислородом, включая операционные блоки и палаты. Монтаж кислородной станции уже завершен.
После ввода объекта в эксплуатацию его пациенты смогут получать широкий спектр высокотехнологичной медицинской помощи. Особое внимание — медуслугам для участников спецоперации. Новый хирургический корпус станет базой для проведения сложнейших операций для жителей не только Омской области, но и соседних регионов.
— Нужно, чтобы сибирякам не приходилось ездить за протезированием в столицу — и все условия для этого в Омске будут созданы, — подчеркнул Виталий Хоценко.
Завершается строительство еще одного важного объекта — госпиталя ветеранов войн.
— Общая стоимость проекта составляет 832,5 миллиона рублей, 385 миллионов из них — средства федерального бюджета. Новый корпус оснащен 513 единицами медицинского оборудования. На площади более 5,5 тысячи квадратных метров будет размещено 140 коек, что позволит обеспечить более 3,5 тысячи госпитализаций ежегодно, — сообщили в региональном минздраве.
В обновленном госпитале будут размещены отделения МРТ и КТ-диагностики, хирургия с операционным блоком, отделения физиотерапии, функциональной диагностики и медицинской реабилитации, а также лаборатория. Плюс неврологическое и терапевтическое отделения, кабинет медико-психологического консультирования. Здесь же откроется региональный гериатрический центр. Помещения полностью адаптированы к потребностям маломобильных групп населения. Уже завершен монтаж лифтового оборудования, полностью проведено благоустройство территории.
Учреждение станет важным звеном в системе медицинской помощи региона. Губернатор ставит задачу — создать максимально комфортные и достойные условия для военнослужащих и членов их семей. И держит руку на пульсе.
Еще один объект пристального внимания власти — филиал Центра высокотехнологического протезирования и реабилитации ЦИТО, который строится в Омске в рамках исполнения поручения главы государства. Он будет специализироваться на предоставлении полного комплекса реабилитационных услуг участникам специальной военной операции. Также здесь наладят производство протезов современного образца в объеме шестисот конструкций в год.
Кадры.
В этом году в Омской области начала действовать кадровая программа «ПРОдвижение Героев». Проект акцентирован на подготовку управленцев нового поколения. Он предполагает трудоустройство ветеранов спецоперации в министерства, ведомства и на ведущие предприятия региона.
Программа, рассчитанная на двенадцать месяцев, — это не только теоретический курс, проектирование, защита идей, но и практика, стажировка, в том числе в других регионах.
Всего в финал кадрового проекта вышли 75 ветеранов и действующих бойцов СВО. Половина из них уже приступила к обучению. Остальные пройдут курс, когда вернутся из-за «ленточки». Авторы проекта считают, что привлечение героев в госуправление, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство и социальную сферу придаст новый импульс развитию этих отраслей.
Также в текущем году региональное правительство утвердило программу содействия занятости участников СВО, которой воспользовались уже более двух тысяч человек. Предусмотрены меры поддержки и для работодателей, включая компенсацию расходов на создание рабочих мест.
Помимо этого в 2025 году с семьями участников СВО заключено более 150 социальных контрактов на общую сумму свыше одиннадцати миллионов рублей. Это позволяет ветеранам и их близким открыть собственное дело или развивать личное подсобное хозяйство.
Тем временем.
Омская область вошла в число пилотных регионов проекта по психологической поддержке военнослужащих «СВОи маяки». Двадцать девять психологов прошли профильное обучение по современным эффективным методикам. На их сопровождении находятся уже более четырнадцати тысяч семей. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
Начиная с этого года в Омской области на базе комплексных центров соцобслуживания действуют реабилитационно-оздоровительные курсы. Повсеместно работают специалисты, сопровождающие семьи бойцов. Для каждой из них формируется цифровой социальный паспорт, отражающий актуальные потребности и положенные меры поддержки. Комплекс мер охватывает буквально все стороны жизни — от помощи в газификации жилья и оплате коммунальных услуг до обучения детей и обеспечения занятости.
Кубок мужества.
Омский фестиваль соберет ветеранов СВО. В середине ноября в Омске пройдет межрегиональный спортивный фестиваль «Кубок мужества». Помимо омских ветеранов спецоперации, участниками соревнований станут команды из регионов Сибири, Московской области и Санкт-Петербурга. В программе — состязания в парабоксе, парафехтовании, настольном теннисе, пауэрлифтинге, спортивном метании ножей и гиревом спорте.