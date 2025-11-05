Виталий Хоценко представил в Москве опыт Омской области по поддержке ветеранов спецоперации

Все новые стройки и проекты глава региона держит на личном контроле. Только что он оценил темпы работ на одном из значимых объектов на улице Булатова — семиэтажном операционном корпусе общей площадью 6,7 тысячи квадратных метров. По словам губернатора, работы здесь идут строго по графику. Ввести в строй объект планируют уже в следующем году.