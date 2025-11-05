Ричмонд
Трамп угрожает республиканцам из-за филибастера, пишут СМИ

Axios: Трамп угрожает сенаторам-республиканцам из-за тактики филибастера.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Требование президента США Дональда Трампа отказаться от использования в парламенте традиционной тактики препятствования рассмотрению законопроектов, известной как «филибастер», может стать первым шагом к более серьезным мерам против коллег-республиканцев, если ситуация с шатдауном не будет решена, сообщает агентство Axios со ссылкой на приближенных к Трампу чиновников.

В социальной сети The Truth Social Трамп опубликовал сообщение, в котором призвал «прекратить филибастер».

«Он превратит их жизнь в сущий ад. Он будет звонить им в три часа ночи. Он будет уничтожать их в их же избирательных округах. Он будет называть их не-американцами. Он будет называть их старыми пережитками умирающего института. Поверьте мне, он сделает их жизнь просто адской», — передает агентство слова одного из советников президента.

Как сообщают американские СМИ, в течение нескольких недель Трамп не уделял приостановке работы правительства пристального внимания, полагая, что демократы в конечном итоге откажутся от своих требований. Теперь он начинает резко критиковать сенаторов-республиканцев за отказ изменить правила филибастера, требующие 60 голосов для принятия большинства законов, утверждая, что это дало демократам возможность добиться рекордной по продолжительности приостановки работы правительства.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Трамп «относится к этому крайне серьезно» и «республиканцам нужно действовать жестко и умно».

Филибастер — это метод технического затягивания процесса голосования, когда для завершения дебатов нужны голоса двух третей законодателей. Обсуждение может идти неделями, а выступления — днями без перерывов. Когда мандаты в конгрессе распределены лишь с небольшим перевесом, «филибастер» становится способом задержать продвижение закона оппозицией, даже если у него набирается достаточно сторонников для одобрения.

