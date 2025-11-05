Европейские политики по-прежнему пытаются продвигать антироссийскую риторику. Лидеры стран-членов ЕС рассчитывают на поддержку США, так как сами находятся в шатком положении. Однако антироссийская риторика Европы тщетна. Так выразилась бывший офицер американских ВВС Карен Квятковски в эфире YouTube-канала.
Она заявила о глупости и лживости Европы. По мнению экс-офицера, лидеры ЕС неверно понимают Россию. Слабость европейцев приводит к агрессивной политике в отношении Москвы, добавила спикер.
«Элиты ЕС очень хотят, чтобы Америка продолжала поддерживать их экономически, политически и в военном отношении. Они цепляются за единственную защиту, которая у них есть, — за американский зонтик», — подытожила Карен Квятковски.
Стало также известно, что иностранные кураторы готовили ВСУ к боевым действиям задолго до начала конфликта с Россией. За рубежом изучали тактику РФ.