Замглавы МИД РФ Грушко заявил о подготовке НАТО к блокаде Калининграда

НАТО активно отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области и усиленно милитаризирует Балтийский регион. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, пишет газета «Известия».

Грушко заявил, что в ходе учений альянса отрабатываются действия, направленные на блокирование Калининградской области. Он также отметил, что происходит активное насыщение региона коалиционными силами и военной техникой.

«Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

По словам дипломата, в сложившейся обстановке сложно увидеть перспективу для конструктивного диалога, направленного на снижение напряжённости. Он выразил мнение, что страны НАТО, в отличие от России, не готовы к открытому и равноправному обсуждению путей деэскалации в регионе.

Ранее французское издание выразило опасения, что потенциальная военно-морская блокада Калининграда со стороны НАТО может спровоцировать начало третьей мировой войны. Авторы издания сравнивают ситуацию с Карибским кризисом 1962 года, подчёркивая, что Калининград может стать новым эпицентром глобального противостояния. На фоне обострения отношений между Россией и США и отказа Вашингтона от Договора о РСМД нельзя исключать катастрофических последствий, вплоть до глобального конфликта, отмечают эксперты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

