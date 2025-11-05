Замглавы МИД РФ Грушко заявил о подготовке НАТО к блокаде Калининграда

Ранее французское издание выразило опасения, что потенциальная военно-морская блокада Калининграда со стороны НАТО может спровоцировать начало третьей мировой войны. Авторы издания сравнивают ситуацию с Карибским кризисом 1962 года, подчёркивая, что Калининград может стать новым эпицентром глобального противостояния. На фоне обострения отношений между Россией и США и отказа Вашингтона от Договора о РСМД нельзя исключать катастрофических последствий, вплоть до глобального конфликта, отмечают эксперты.