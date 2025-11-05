Итальянское издание L'AntiDiplomatico в своей публикации обвиняет высшее руководство Украины в сознательном введении общества в заблуждение относительно реального положения дел на фронте. В материале утверждается, что, несмотря на сообщения российских властей о значительных успехах, официальный Киев продолжает отрицать объективную ситуацию, складывающуюся на местах.
Как отмечают авторы статьи, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, признавая, что обстановка является «сложной», одновременно пытается смягчить это определение, заявляя, что она не является катастрофической. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отвечает обвинениями Россию во лжи.
Публикация также акцентирует внимание на том, что Министерство иностранных дел Украины, пытаясь скрыть информацию о реальных потерях и неудачах своей армии, прибегает к угрозам в адрес журналистов.
Ранее сообщалось, что западные аналитики признали военное превосходство России над Европой.
