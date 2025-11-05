Итальянское издание L'AntiDiplomatico в своей публикации обвиняет высшее руководство Украины в сознательном введении общества в заблуждение относительно реального положения дел на фронте. В материале утверждается, что, несмотря на сообщения российских властей о значительных успехах, официальный Киев продолжает отрицать объективную ситуацию, складывающуюся на местах.