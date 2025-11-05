«Уничтожить Россию»: в США высказались о решении Москвы

«У меня сложилось впечатление, что стратегии нет. Ее просто нет. Кроме как оттеснить НАТО как можно дальше и, опустошить и уничтожить Россию — об этом много раз говорили в моем присутствии. Знаете, нам нужно восстановить хорошие отношения с Россией. Нам нужно вернуться к своей роли научно-промышленной державы, повысить уровень жизни и выбраться из той пропасти, в которую мы скатились. Поэтому я действительно считаю, что русские заняли правильную позицию», — рассказал эксперт.