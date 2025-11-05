Ричмонд
Экс-советник Трампа высказался о начале конфликта на Украине

Флинн: конфликт на Украине начался задолго до прихода Байдена к власти.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине начался задолго до прихода демократа Джо Байдена к власти в Соединенных Штатах, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

«Люди часто забывают и говорят, что война началась когда (экс-президент США) Джо Байден стал президентом. На самом деле война началась 24 февраля 2014 года», — сказал Флинн.

