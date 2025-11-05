Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что администрация Барака Обамы сыграла значительную роль в событиях 2014 года на Украине, которые, по его мнению, привели к приходу к власти Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По словам Флинна, Соединённые Штаты активно участвовали в политических процессах, происходивших в Киеве в период Майдана. Он упомянул бывшего заместителя госсекретаря Викторию Нуланд, экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и других представителей администрации Обамы, отметив их непосредственное участие в принятии ключевых решений.
Флинн подчеркнул, что действия Вашингтона в то время оказали серьёзное влияние на внутренние политические изменения в Украине. По его мнению, именно американская политика тех лет во многом предопределила последующее развитие событий и формирование нынешнего украинского руководства.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского в Вашингтоне с бывшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, увидев в этом схожие черты деструктивной политики.