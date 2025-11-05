Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что администрация Барака Обамы сыграла значительную роль в событиях 2014 года на Украине, которые, по его мнению, привели к приходу к власти Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.