В МИД пообещали ЕС ощутимый ответ на конфискацию российских активов

Замглавы МИД призвал страны-члены ЕС не поддаваться влиянию «безответственных еврочиновников и завзятых русофобов». По его словам, подобные действия демонстрируют проверку решимости России защищать свои интересы. Дипломат предупредил, что мировое сообщество сделает выводы о надежности европейской финансовой системы в случае конфискации активов. Это может иметь долгосрочные последствия для статуса евро как резервной валюты.