В МИД пообещали ЕС ощутимый ответ на конфискацию российских активов

Россия пообещала жесткий ответ ЕС за конфискацию активов.
Россия готова дать асимметричный ответ на возможную конфискацию своих активов Европейским союзом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Брюссель и другие европейские столицы могут не сомневаться, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для должного политического и экономического реагирования. Наш ответ в ЕС почувствуют», — предупредил дипломат в интервью газете «Известия». Он подчеркнул, что инициаторы экспроприационных мер гарантированно ощутят последствия.
Грушко отметил, что нарушение права собственности России подорвет доверие к финансовому сектору ЕС, которое формировалось десятилетиями. Это может спровоцировать масштабный отток капиталов из европейских стран.
Замглавы МИД призвал страны-члены ЕС не поддаваться влиянию «безответственных еврочиновников и завзятых русофобов». По его словам, подобные действия демонстрируют проверку решимости России защищать свои интересы. Дипломат предупредил, что мировое сообщество сделает выводы о надежности европейской финансовой системы в случае конфискации активов. Это может иметь долгосрочные последствия для статуса евро как резервной валюты.
Напряженность вокруг замороженных российских активов в ЕС нарастает на фоне планов Брюсселя использовать эти средства для кредитования Украины. Большинство замороженных российских активов, превышающих 200 млрд евро, хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, однако против такого использования уже выступили Бельгия и Европейский центральный банк, указывая на нарушение международного права и потенциальную угрозу для статуса евро.