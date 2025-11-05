Флинн раскрыл, кто сыграл ключевую роль в событиях 2014 года на Украине

Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил экс-президента Джо Байдена в «непростительном просчёте», который сблизил Россию с её «прирождённым соперником» — Китаем. По словам республиканца, политика Байдена и Барака Обамы невольно подтолкнула Москву и Пекин к укреплению связей, что он назвал «самым опасным сценарием». Лидер США пояснил, что между Россией с её бескрайними просторами и Китаем с его перенаселением всегда тлеет «природное напряжение» из-за борьбы за ресурсы и территории. В итоге Трамп подчеркнул, что ему якобы удалось «затормозить» этот альянс, предотвратив дальнейшее сближение двух держав.