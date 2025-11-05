Трамп побил свой собственный рекорд по продолжительности шатдауна

Республиканцы, в свою очередь, считают, что продление субсидий должно рассматриваться отдельно и не должно использоваться как инструмент давления в переговорах о бюджете. В связи с этим они требуют возобновить работу правительства до начала любых обсуждений, связанных с медицинской реформой.